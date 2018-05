Singapur: Futuristische "Supertrees" erhellen dank Solarzellen die Nacht.

In einigen Megastädten ist der Leidensdruck inzwischen so hoch, dass man über Lösungen nachgedacht hat, die die ungewollte Erwärmung mildern sollen. In Singapur, dem südostasiatischen Stadtstaat mit über 5,5 Millionen Einwohnern, holen weitreichende Begrünungsmaßnahmen den Dschungel in die Stadt zurück: Auf Kokosmatten wachsen Hunderte verschiedene Pflanzenarten zu vertikalen Gärten. Begrünte Fassaden und Dächer wirken wie natürliche Klimaanlagen, indem sie Verdunstungskälte erzeugen und sich kaum aufheizen. Gleichzeitig sorgen sie auch für mehr Sauerstoff. Auf den Dächern entstehen außerdem Gärten, in denen Obst, Gemüse und Getreide angebaut werden. In den Visionen der Stadtplaner ist das erst der Anfang: Über kurz oder lang soll die Landwirtschaft im großen Stil mitten in der Stadt Einzug halten. Ein Zeichen für den ökologischen Wandel, der sich in Singapur vollziehen soll, findet sich jetzt schon in den Gardens by the Bay, einem neu geschaffenen Parkgelände: die futuristisch anmutenden Supertrees – bis zu 50 Meter hohe, von Pflanzen bewachsene Stahlgerüste. Sie verbessern nicht nur die Luft, sondern erhellen dank Strom aus Photovoltaik auch die Nacht.