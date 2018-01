Leseempfehlungen der Redaktion

GEO Kompakt



Die Wüste: An den Grenzen des Lebens



Gruner + Jahr Verlag

September 2007, 154 Seiten

ISBN-13: 978-3570197448





Das Magazin widmet sich ausschließlich der Wüste. Unterteilt in die drei großen Themen "Mensch und Wüste", "Tiere und Pflanzen" und "Geologie und Geografie" findet man jeweils mehrere Artikel in gewohnt fundierter Weise und aufbereitet mit außergewöhnlich eindrucksvollen Fotografien. Das Glossar im Anschluss definiert wichtige Fachbegriffe zum Thema. Rundum ein sehr lesenswertes Magazin über die Wüste, das man sich getrost in den Bücherschrank stellen darf.