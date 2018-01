Liebe - das Märchen von der freien Wahl

Forscher wissen, dass das Hormon Oxytocin im Hypothalamus produziert und in der Hypophyse gespeichert wird. Es wird in besonderem Maße ausgeschüttet, wenn sich Menschen sehr nah sind. Bei engem Kontakt von Mutter und Kind beeinflusst es beispielsweise den Milchfluss und ist daher auch als Stillhormon bekannt. Neuere Studien zeigen, Oxytocin kann erheblich mehr. Denn es wirkt im Gehirn, im limbischen System, und dort vor allem in den Bereichen, die unsere Gefühle und Stimmungen im sozialen Miteinander kontrollieren. Somit wird Oxytocin nicht nur durch Nähe vermehrt ausgeschüttet, sondern fördert sie gleichzeitig. Eine perfekte Rückkopplung. Das Medikament verstärkt das Vertrauen in Mitmenschen, macht bindungsfähiger, treu und zärtlich. So scheint es naheliegend, auf dieses Hormon zu setzen, wenn man den Gefühlen auf die Sprünge helfen will. Doch hilft eine Extraportion Oxytocin tatsächlich?