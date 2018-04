Mahlzeit! Die Macht der Manipulation

Das mutierte Gen bringt einen entscheidenden Vorteil. In Zeiten von Missernten ist die Milch der Tiere noch eine gute Nahrungsquelle. Wer sie verträgt, ist nun im Vorteil. Das nahrhafte Lebensmittel lässt die Kinder auch in Notzeiten heranwachsen. Familien mit mutiertem MCM6 bringen mehr Nachkommen durch als andere. Die Mutation verbreitet sich vor allem dort, wo die Winter hart sind. So vertragen fast alle Skandinavier Milch. Bei uns in Deutschland sind es nur etwa 80 Prozent. In Südeuropa tragen sogar nur 75 Prozent das mutierte Gen in sich. In großen Teilen Afrikas und Asiens hat sich das mutierte Gen kaum verbreitet. Laktoseintoleranz liegt im Erbgut. Eine Modeerscheinung ist sie nicht. Trotzdem scheinen immer mehr Menschen Milch nicht zu vertragen. Ein Grund: Wir verzehren immer mehr Milchprodukte. Statistisch betrachtet trinkt jeder von uns pro Jahr 58 Liter Milch.