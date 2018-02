Mikroskopisch kleine Terroristen

Wir Menschen sind in der Regel überzeugt davon, dass wir Herr unserer Sinne sind. Aber stimmt das wirklich? Es gibt Parasiten, die ihre Wirtstiere in willenlose Marionetten verwandeln. Die Einzeller nisten sich in bestimmten Gehirnregionen ein und treiben die infizierten Tiere in den Selbstmord. Und sie machen selbst vor dem Menschen nicht Halt. Verändert der als harmlos geltende Parasit Toxoplasma das Wesen seiner menschlichen Wirte?