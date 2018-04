Mord und Totschlag unter Tieren

So auch eine Nagetierart, der Nacktmull. Er lebt in riesigen unterirdischen Bauten in den Halbwüsten Ostafrikas, speziell im Süden Äthiopiens, in Kenia und Somalia Das Nahrungsangebot ist karg und der Fortbestand einer Kolonie, die aus 20 bis 300 Tieren besteht, ist auf das richtige Gleichgewicht zwischen Arbeitern und dem zu fütternden Nachwuchs angewiesen. Bei den Nacktmullen ist nur ein Weibchen fortpflanzungsfähig: Die Königin.