Die Gendermedizin

Die Forscher Bergström, Samuelsson und Vane erhalten 1982 den Medizinnobelpreis für die Entdeckung der Leukotriene – das sind körpereigene Stoffe, die Entzündungen verstärken. Die Fachwelt rechnet mit neuen Therapien gegen Krankheiten wie Arthritis und Asthma. Auf der Grundlage der Entdeckung werden neue Medikamente entwickelt und in klinischen Studien getestet. In den 1980er- und 90er-Jahren meist an jungen Männern. Doch die Erwartungen werden enttäuscht. Neue Präparate, die Leukotriene ausbremsen sollen, scheinen immer wieder zu versagen.

An Entzündungskrankheiten wie Asthma und Arthritis leiden in erster Linie Frauen. Doch Männer sind praktischer für die Forschung. Denn im Verlauf des weiblichen Monatszyklus können sich die Ergebnisse von Medikamententests durch hormonelle Schwankungen auch verändern. Ausschlaggebend für die Bevorzugung von Männern bei klinischen Tests war der Contergan-Skandal. In der Folge wurden Frauen in Medikamentenstudien vorsorglich kaum mehr berücksichtigt. Selbst in Tierversuchen hat man lange überwiegend auf junge männliche Tiere gesetzt, um Ergebnisse leichter vergleichbar zu halten.