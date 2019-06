Die Finanzwelt hängt mit am Tropf des Goldes.

Seit 1944 ist der Dollar internationale Leitwährung – verbunden mit einem System fester Wechselkurse und einer Golddeckung für ausländische Staaten. Doch bis Anfang der 1970er Jahre bauen die USA im Handel mit ausländischen Staaten ein immer größeres Defizit auf. Die Goldreserven, etwa in Fort Knox gelagert, reichen nun nicht mehr aus, die Dollars im Ausland zu decken. Die USA ziehen die Reißleine und schaffen die Golddeckung ab. In den 1980ern Jahren boomt die Weltwirtschaft. Globalisierung verspricht ganz neue Wachstumsraten. Die Absicherung von Vermögen und Währungen durch Gold gerät dabei bei vielen aus dem Blick - bis zum Börsencrash 2008. Rapide sinkt das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit von Banken und selbst Staaten. Was Anlegern fehlt, ist Sicherheit. Für viele ist das Gold. Aber gibt es einen echten Zusammenhang von Goldpreis und Aktienkurs? Als die Aktien 2001/2002 an der Börse einbrechen, steigt der Goldpreis - entgegen Vermutungen - nicht an, sondern stagniert. Nach dem Crash 2008 steigen Aktienkurs und Goldpreis parallel an, bis Gold ab 2011 plötzlich wieder stark an Wert verliert. Eindeutiger erscheint vielen Experten deshalb der Zusammenhang mit der Leitwährung US-Dollar: Ein starker US-Dollar führt zu einem schwächeren Goldpreis und umgekehrt. So sind es Entscheidungen der Zentralbanken, wie FED und EZB, die mittelfristig den Goldpreis beeinflussen - oft politisch begründet und schwer vorherzusagen.