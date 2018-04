Wissen | Leschs Kosmos - Die Quecksilberdämpfe sind giftig. (10/14)

Mit dem Quecksilber geht Gold eine Amalgam-Verbindung ein. Durch Erhitzen der silbrigen Flüssigkeit verdampft das Quecksilber. Am Ende des Prozesses bleibt Rohgold zurück. Die Quecksilberdämpfe sind giftig. Und mit dem Wasser gelangt Quecksilber in die Flüsse. Von den illegalen Minen in Madre de Dios gelangen über 30 Tonnen Quecksilber pro Jahr in die Umwelt.