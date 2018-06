Wissen | Leschs Kosmos - Quallen, das Nahrungsmittel der Zukunft? (3/16)

In Japan landen in den Fischernetzen seit Jahren immer wieder wahre Glibbermonster: Quallen, bis zu 200 Kilogramm schwer und zwei Meter im Durchmesser. Sie treten fast jeden Herbst in Schwärmen auf.