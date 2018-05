Reingelegt!

Auch Raben sind äußert raffinierte und intelligente Tiere und ständig auf der Suche nach einem Leckerbissen. Um an Nahrung zu gelangen, greifen sie zu erstaunlichen Tricks. Kolkraben wurden beim Fang von Heuschrecken beobachtet, einer für die Vögel appetitlichen und knackigen Beute. Die schlauen Vögel registrierten, dass manche Heuschrecken in der Nähe eines Ufers bei Gefahr versehentlich ins Wasser springen. Und so begannen sie, die Heuschrecken vor sich her in Richtung Wasser zu treiben, wo sie die Leckerbissen ganz bequem aufpicken konnten.