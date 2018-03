Strahlende Zukunft

Bis 2005 schickte auch Deutschland seine abgebrannten Brennstäbe ins Ausland – nach La Hague oder Sellafield zur Wiederaufarbeitung. Von dort kam und kommt der hochradioaktive Abfall wieder zurück. In Gorleben wurden bisher 113 solcher Behälter zwischengelagert. Insgesamt werden noch 26 Behälter aus dem Ausland erwartet. Wo diese nun gelagert werden sollen, ist unklar. Seit 2005 sind Transporte abgebrannter Brennstäbe ins Ausland verboten. Die Brennelemente kommen seither in spezielle Behälter, die in Hallen direkt neben den Kernkraftwerken zwischengelagert werden. Hier sammelt sich der radioaktive Abfall stetig weiter an. Bis 2022 sollen alle Kernkraftwerke abgeschaltet sein. Bis dahin kommen also noch große Mengen an hochradioaktiven Brennelementen in Castor-Behältern hinzu – insgesamt etwa weitere 1.100. Über Tage will man das radioaktive Material auf lange Sicht nicht belassen.



Für eine sichere Verwahrung über Hunderttausende von Jahren sollen bestimmte Gebiete in Deutschland mit Salz, Ton oder kristallinem Gestein, wie zum Beispiel Graphit, infrage kommen. Doch kein Bundesland möchte ein Endlager innerhalb seiner Grenzen haben. Der Streit wird weitergehen. Nur eines ist klar: Die Entscheidung über ein Endlager – oder mehrere – muss in naher Zukunft fallen.