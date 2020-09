Schlauer als erlaubt

Die Wissenschaft präsentiert uns Maschinen, die ein bisschen so sind wie wir - nur schlauer. Sofort denken wir an Endzeitvisionen, wie sie sich etwa in den "Terminator"-Filmen abspielen. Neben der Vision, dass wir uns Maschinen schaffen, die uns Arbeit abnehmen und uns gar umsorgen, wächst die Befürchtung: Entgleitet uns die Kontrolle? Entsteht aus Computern und Robotern, die uns doch eigentlich dienen sollten, eine neue "herrschende Klasse"?