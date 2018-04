Schönheit in der Tierwelt

Paradiesvogel, Text 4 Quelle: reuters



Die am besten an ihre Umwelt angepassten Tiere vermehren sich besonders erfolgreich, so Darwins Theorie. Doch Darwin stieß auf Arten, die scheinbar alles andere als gut angepasst waren. Wie die Männchen der Paradiesvögel. Sie betreiben einen enormen Aufwand, um aufzufallen: markante Färbung, fein abgestimmte Balztänze, alles nur, um Weibchen zu beeindrucken. Lohnt der Einsatz? Oder ist es eine "Schönheitsfalle", die irgendwann zuschnappt, weil zu viel Energie verschwendet wird?





Darwin selbst ersann ein Prinzip, um den scheinbaren Widerspruch zu seiner Evolutionstheorie zu lösen: Um besonders viele Nachkommen zu haben, muss ein Tier nicht nur gut an die Umwelt angepasst sein, sondern auch Partner gewinnen können. Und Weibchen reagieren auf männliche Extravaganzen. Das auffällige Gefieder der Paradiesvogelmännchen dient somit nur einem Zweck: der Werbung. Dass es gleichzeitig Feinde anlockt, wiegt offensichtlich weniger schwer. Neben der natürlichen Auslese wirkt also noch eine zweite formende Kraft: die sexuelle Selektion. Die schöneren, auffälligeren Männchen haben offensichtlich die besseren Karten.