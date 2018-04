Siegeszug der Elektrifizierung

Auch Deutschland ist vor einem Stromausfall nicht gefeit. Als im Winter 2005 heftige Schneestürme über das Münsterland wehten, knickten Dutzende Strommasten unter der Last von Eis und Schnee ab. 250.000 Menschen mussten Stunden, manche sogar Tage ohne Strom auskommen. Im November 2006 gab es einen weiteren Blackout: Als das Kreuzfahrtschiff "Norwegian Pearl" über die Ems von Papenburg nach Eemshaven in den Niederlanden überführt werden sollte, musste aus Sicherheitsgründen eine Höchstspannungsleitung abgeschaltet werden. Weitere Leitungen schalteten in der Folge wegen Überlastung ab - eine Kettenreaktion. Europaweit waren 10 Millionen Menschen eine halbe Stunde lang ohne Strom.