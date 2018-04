Stromnetz der Zukunft

Mit Windstrom aus der Nordsee will man dort künftig Wasser in hoch gelegene Stauseen pumpen. Die Seen sind gigantische Energiespeicher. Bei Bedarf wird Wasser per Knopfdruck abgelassen und erzeugt Strom maßgeschneidert für den momentanen Verbrauch. So kann Norwegens Wasserkraft ab 2015 Spitzenlasten auch im deutschen Stromnetz decken.