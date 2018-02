Tatort Erde

Klimawandel, Treibhauseffekt, globale Erwärmung: Das sind Schlagworte, die wir ständig hören und die uns alle berühren. Doch bei der Verlässlichkeit von Prognosen stoßen die Klima-Ermittler an ihre Grenzen. Das Klima ist ein sehr vernetztes System, in dem kleine Änderungen große und teilweise widersprüchliche Auswirkungen haben können.Ständig tauchen bisher unbekannte Indizien auf, rücken andere Verdächtige in den Fokus, werden neue Verdächtige angeprangert.