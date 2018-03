Teufelsregion Bermudadreieck

Eine weitere Theorie stützt sich auf die großen Vorkommen an Gashydraten am Meeresgrund genau in dieser Region. Aufsteigendes Methangas könnte Schiffe in Seenot bringen. Wissenschaftler haben dazu ein spektakuläres Experiment entwickelt. Sie wollten testen, ob sich durch aufsteigende Gasblasen tatsächlich ein Boot zum Sinken bringen lässt. Dazu legten sie ein Netz aus, das unter einem Boot Druckluft nach oben sprudeln lässt. Dadurch verringert sich der Auftrieb im Wasser. Innerhalb von wenigen Minuten geht das Schiff unter.