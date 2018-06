Die neue Revolution - Die Welt von morgen

Eric Scorto steuert den Roboterarm per Gedanken. Quelle: BBC

Eric Sorto ist Probant bei einem einzigartigen Experiment im „Ranchos Los Amigos“-Krankenhaus in Los Angeles. 2002 wurde er bei einer Schießerei an der Wirbelsäule schwer verletzt. Seitdem ist er vom Hals abwärts gelähmt. Er kann weder Beine noch Arme bewegen. Im Versuch soll er lernen, allein mit der Kraft seiner Gedanken einen Roboterarm zu steuern. Seine Chance auf ein wenig neue Selbstbestimmtheit. Ein typischer Arbeitstag für Eric startet so: Wissenschaftler verbinden sein Gehirn mit einem Computer. Der Computer zeichnet die Aktivität seiner Neuronen auf und merkt sich die Muster von definierten Gedanken. Ein Gehirn hat circa 86 Milliarden Neuronen, bei Eric können die Forscher die Informationen von gerade mal 60 Neuronen auslesen. Dafür ist Eric ein großes Risiko eingegangen: Neurochirurgen haben eine Art Fenster in sein Gehirn eingebaut. Dabei wurden zwei Stückchen aus seinem Schädelknochen entfernt und zwei kleine Plättchen mit 96 Elektroden am Scheitellappen implantiert. In der Region, in der die Entscheidung für eine bewusste Bewegung entsteht.

Die Idee: Wenn Eric sich jetzt eine Bewegung vorstellt, kann der Computer über die Plättchen in Erics Gehirn das Muster der Neuronenaktivität lesen. Der intelligente Roboterarm „lernt“, dass dieses Muster zu einer bestimmten Bewegung gehört. Grünes Licht ist für Eric das Signal, sich das Ziel der Bewegung, seine Handlungsabsicht vorzustellen. Zum Beispiel: Nimm die Hand zum Mund. Rot ist das Signal für das Ende der Bewegung. Dann zählt Eric rückwärts. Für den Roboterarm heißt das „Stopp“, denn das erzeugt ein ganz anderes Muster im Gehirn. Der große Tag: Eric will versuchen, eine Flasche Kraft seiner Gedanken hochzuheben und zu trinken. Er denkt dabei ausschließlich und intensiv an sein Ziel: Bring die Flasche mit der Hand zum Mund. Das Muster seiner 60 Neuronen steuert den Roboterarm. Nach intensivem Training und einigen Rückschlägen gelingt das Experiment. Der Roboterarm gehorcht Erics Gedanken. Für die Forscher der Beweis, dass der Pfad zu Erics Gedanken gebahnt ist, und für Eric die Rückkehr zu ein bisschen Freiheit.