Gefahr im Anflug: Die Monster-Mücken

Bei Forschungen mit Rhesusaffen fanden Wissenschaftler das Zika-Virus. Sie benannten es nach dem Wald in dem die Forschungsstation war.

Im Jahr 1947 studieren Wissenschaftler in Uganda das Gelbfiebervirus. Es wird von bestimmten Aedes-Mücken übertragen. Bei ihren Untersuchungen entdecken sie einen neuen Krankheitserreger – Zika. 1952 wird Zika zum ersten Mal im Serum eines Menschen nachgewiesen. Doch die seltene Infektion gerät in Vergessenheit. Jahre später taucht das Virus vereinzelt wieder auf. 2007 erreicht das Virus Mikronesien, die Insel Yap. Plötzlich sind etwa drei Viertel der Bevölkerung erkrankt. Eine auf Yap einheimische Mückenart wurde zum Überträger von Zika. 2013 in Französisch Polynesien der nächste große Ausbruch: über 100.000 infizierte Menschen.