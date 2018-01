In Zukunft könnten Autos nicht nur mit Ampeln kommunizieren, sondern auch anderen Fahrzeugen. Das Auto könnte stets bestimmen, wo sich andere Verkehrsteilnehmer befinden im Verhältnis zur eigenen Position. Auch Fußgänger wären über Mobilfunksignale für den Wagen erkennbar. Noch sind wir nicht so weit, aber verschiedene Hersteller entwickeln Fahrzeuge, die teilweise vernetzt sind. In fünf bis acht Jahren sollen sie serienreif sein. Eine Teilvernetzung mit ganz spezifischen Verkehrsteilnehmern wird heute schon erprobt: Beim sogenannten LKW-Platooning bilden mehrere Lastwagen auf der Autobahn eine Kolonne. Sie sind per WLAN miteinander verbunden und reagieren alle simultan. Der erste LKW in der Kette steuert die anderen Fahrzeuge. Mitfahren könnte jeder, auch PKWs. Der Autofahrer sendet eine Anfrage an einen bestehenden Konvoi. Wenn der Zugführer akzeptiert, übernimmt sein System die Steuerung für den PKW. Die Autofahrt ähnelt einer Zugreise: auch hier sind wir darauf angewiesen, dass der Zugführer seinen Job gut macht. Der Unterschied: Beim Platooning muss auch das Funknetz funktionieren. Eine Sicherheit, die bis heute niemand gewährleisten kann.