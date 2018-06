Schon Anfang des letzten Jahrhunderts fand der Mediziner und Chemiker Louis Camille Maillard heraus, dass Zuckermoleküle und Eiweiße Verbindungen eingehen. Für Nahrungsmittel ein wichtiger Prozess: Beim Braten von Steaks bespielsweise entsteht so der richtige Geschmack. Die sogenannte Maillard-Reaktion läuft bei Zuckerkonsum in unserem Körper ab: Zucker gelangt unverändert von den Magensäften in den Dünndarm. Dort wird er in einfache Moleküle gespalten und ins Blut aufgenommen. Unser Körper braucht Zucker als Energiespender. Zu viele überschüssige Moleküle aber verbinden sich mit Eiweißen. Diese Reaktion kann überall im Körper ablaufen – auch in der Haut. Bindet hier der Zucker an den langen Eiweißketten der Kollagene, so verlieren sie schneller ihre Elastizität. Fältchen entstehen. Ein hoher Zuckerkonsum lässt uns offensichtlich alt aussehen.