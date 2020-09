Über CRISPR/Cas9 wird momentan viel gesprochen. Aber was steht hinter diesem merkwürdigen Kürzel? Harald Lesch erklärt um was es dabei geht und warum CRISPR eine so bahnbrechende Entdeckung ist.

something 1 min something 03.07.2017 Video verfügbar bis 03.07.2027 Video herunterladen