Vom Blitz getroffen

CG Gehirn Text 2



Unsere Körperströme lassen sich also messen. Reize, die unsere Sinnesorgane empfangen, werden in Form elektrischer Signale an das Gehirn weitergeleitet. Elektrische Erregungsmuster steuern unsere Bewegungen, bestimmen Stimmungen und Gedanken. Wird dieses sensible System gestört, kann das weitreichende Folgen haben. Blitzschlagopfer klagen über diffuse neurologische Folgen wie Schlaflosigkeit, Empfindungs- oder Konzentrationsstörungen.