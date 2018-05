Wann ist ein Mann ein Mann?

Wie groß ist wirklich groß genug? Weil immer mehr Männer Angst haben, dass ihr Penis zu klein ist, nehmen sich jetzt Forscher der Sache an. Sie suchen nach den Norm-Maßen: Wie groß ist der Penis eines Mitteleuropäers tatsächlich? Ein pikantes Forschungsprojekt. Das Tückische: Die Größe im schlaffen Zustand sagt nicht unbedingt etwas über die Größe bei einer Erektion. Doch die Größe des erigierten Penis ist das eigentlich interessante Maß. Forschern liefert es den besten Vergleichswert. Wie so viele Körpermaße unterliegt auch die Penislänge einer natürlichen Variation. Der Durchschnittspenis ist erigiert 14,5 Zentimeter lang, plus/ minus zwei Zentimeter. Die meisten Männer erreichen diesen Wert. Sorgen sind oft umsonst. Als medizinisch zu klein gilt ein Penis nur, wenn er weniger als sieben Zentimeter umfasst. Die Penisgröße hat keinerlei Einfluss auf die Zeugungsfähigkeit eines Mannes. Was soll dann der ganze Stress? Ist „Größe“ überhaupt wichtig?