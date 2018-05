Weichenstellen für die nächsten Generationen

Im Jahr 2050 werden Prognosen zufolge circa neun Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das wird unseren Planeten an den Rand der Belastbarkeit bringen. Die Bevölkerungszahl in den Schwellen- und Entwicklungsländern steigt weiter rasant an. Der Lebensraum wird enger, und die Fläche zur Versorgung mit Nahrungsmitteln wird knapp.