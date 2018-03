Welcome back, Dino!

Im Labor lassen sich bestimmte Knochenpräparate demineralisieren und so aufbereiten, dass sie verschiedene biochemische Moleküle preisgeben. Hämoglobin und andere Proteine konnten so nachgewiesen werden. Bisher ist es den Wissenschaftlern aber nicht gelungen, DNS-Fragmente zu isolieren. Denn in Zeiträumen von über 100.000 Jahren, so vermutet man, wird die Trägersubstanz der Erbinformation vollständig abgebaut.