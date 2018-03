Wettlauf gegen die Flut

Der Klimawandel fordert in Hamburg immer höhere Schutzanlagen. Das wiederum erhöht den Tidenhub - ein Teufelskreis.

Die Lage am Wasser hat Hamburg zum wichtigsten Handelsplatz Deutschlands gemacht und zu einem der drei größten Containerhäfen Europas. Doch der Erfolg hat seinen Preis: Damit die riesigen Schiffe Hamburg anlaufen können, muss die Fahrrinne immer wieder vertieft werden. So kommen zwar die Containerriesen meist sicher in den Hafen, aber auch immer mehr Wasser und Schlick. Die Schlickmassen aus der Nordsee sind Indiz für ein noch größeres Problem: Seit Jahrzehnten drückt immer mehr Wasser nach Hamburg. Zukünftige Sturmfluten könnten ganze Teile der Stadt bedrohen. Gerade wird die alte Schutzanlage um mehr als einen Meter erhöht. Aber wird das auch langfristig reichen? Bei der großen Sturmflut in Hamburg am 16. Februar 1962 brachen die Deiche, über 300 Menschen starben und Tausende wurden über Nacht obdachlos. Nachfolgende Untersuchungen zeigten: Die Deiche waren nicht nur zu niedrig, auch ihr Profil war zu steil. Verheerend, weil der Ausnahmesturm durch die ausgebaute Elbe so viel Wasser wie nie nach Hamburg drückte. Nach den Erfahrungen verbreiterte man die Deiche und erhöhte sie auf 7,50 Meter. An allen Nebenflüssen wurden außerdem Sperrwerke gebaut, um auch das Umland vor möglichen Überflutungen zu schützen. Die Folge: bei einer Sturmflut strömt das Wasser, ohne diese Freiflächen, wie auf einer Autobahn direkt nach Hamburg.