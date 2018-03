Wie viel ist die Natur wert?

An kaum einem Ort der Erde herrscht eine ähnlich große Vielfalt wie auf Madagaskar. Hier leben viele Tier- und Pflanzenarten, die nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen. Madagaskar zählt deshalb zu den so genannten Hotspots. Viele der besonders artenreiche Gebiete liegen in Ländern, die sich ihren Schutz nur schwer leisten können. Hieraus ergibt sich die Verantwortung, Entwicklungsländer beim Erhalt der Artenvielfalt zu unterstützen.