Wüstenvision Desertec

Parabolrinnen Andasol Text 6 Quelle: ZDF



Gewölbte Spiegel bündeln das Sonnenlicht wie ein Brennglas und konzentrieren es 80-fach in einer Glas- oder Metallröhre. So wird ein spezielles Öl oder Wasser erhitzt und damit Dampf erzeugt. Wie in jedem anderen Kraftwerk auch, werden so Turbinen angetrieben. Solarthermische Kraftwerke wie dieses sollen, so das Konzept, in der Sahara gebaut werden und Strom für Europa liefern.