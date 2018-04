Schwimmen gilt als Wunderwaffe – ein Gesundheitstraining für Herz, Kreislauf, Muskeln und Gelenke gleichermaßen. Doch in Deutschland sterben beim Schwimmen in Flüssen und Seen etwa 500 Menschen jährlich. Darunter sind sogar besonders gut trainierte Triathleten, die auch bei niedrigen Wassertemperaturen lange Strecken absolvieren. Wie kommt es zu den Todesfällen? Forschungen haben Folgendes gezeigt: Je länger sich Sportler im kalten Wasser aufhalten, umso stärker wird der Druck auf die Lunge. Wenn die feinen Blutgefäße in der Lungenmembran diesem Druck nicht mehr standhalten, werden sie undicht. Blutplasma dringt in die Lungenbläschen, überschwemmt sie förmlich. Die Flüssigkeit verhindert, dass ausreichend Sauerstoff in den Kreislauf gelangt. Die Folge ist Atemnot. Ärzte nennen das Phänomen „Swimming Induces Pulmonary Edema“ – kurz SIPE-Syndrom. Doch diese Gefahr lauert nur im kalten Wasser. Schwimmer, die ihre Bahnen in moderat beheizten Schwimmbädern ziehen, droht diesbezüglich keine Gefahr.