Zivilisationsplage Allergie

Schmutziges Baby Quelle: ZDF



Für Eltern ist es allerdings der blanke Horror, wenn Krabbelkinder zielstrebig alles in den Mund stecken, was in ihre Reichweite kommt und ihr Forscherdrang sie an Orte führt, von denen - aus Erwachsenensicht - Gefahr droht. Schmutz und Dreck im trauten Heim, den Bazillenparadiesen, wird der Krieg erklärt. Hygiene ist oberstes Gebot. Wissenschaftliche Untersuchungen legen nun nahe: Es ist Zeit für eine Abrüstung im Kampf gegen Bakterien und Co. Denn oft droht von den Reinigungsmitteln mehr Gefahr als von den Mikroben selbst.