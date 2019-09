Sonnenstrom für Afrika

Eine Fabrik für Solarpanels treibt in Kenia die Entwicklung voran: Was machen Haushalte, die nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind? Eine Idee: Solarpanels kaufen.

