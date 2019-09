Gift im Lachs

In Aquakulturen wird chemisch behandeltes Fischmehl verfüttert: Tierwohl wurde in der Fischzucht bisher kaum beachtet. Ethoxyquin in Lachs aus Aquakulturen könnte das ändern.

