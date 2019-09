Das Ende vom ewigen Eis

Der Ort Tuktoyaktuk in der Arktis verliert stetig an Boden: Jedes Jahr kommt der Sommer in der Arktis Kanadas früher, und es taut immer mehr. Der Lebensraum der Menschen dort schwindet.

Beitragslänge: 6 min Datum: 18.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.06.2024