Einfach abheben

Das Interesse an Flugautos ist vor allem in Metropolen groß: Fliegen statt im Stau stehen. In wenigen Jahren soll das gehen, auch ohne Pilot. Etwa zehn Firmen arbeiten an autonomen Flugautos.

Beitragslänge: 5 min Datum: 06.05.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.05.2024