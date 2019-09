Raus aus der Sackgasse?

Warum sich die deutschen Politiker schwer tun: Die Klimapolitik der deutschen Regierung ist heftig umstritten. Stillstand oder falsche Richtung - so lautet die Kritik an allem, was aus Berlin zum Klimaschutz kommt.

Datum: 14.05.2019