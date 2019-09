Keine Parkplatzsuche, kein Stau und es läuft wie ein Schweizer Uhrwerk: In Zürich wird gependelt. Was ist ihr Verkehrsgeheimnis, damit es so reibungslos funktioniert?

Beitragslänge: 3 min Datum: 16.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 16.09.2024