Der CO2-Fußabdruck - eine kollektive Sünde

Jeder kann was tun: Nachhaltig essen, Müll vermeiden, Rad fahren. Vieles an unserer CO2-Bilanz können wir aber nicht so leicht ändern. nano zeigt, wo wir uns an die eigene Nase fassen können und was wir von den Politikern einfordern müssen.

