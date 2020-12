nano trifft Charles Forster, Juraprofessor, Tierarzt, und Philosoph, der sich in die Haut von Tieren versetzt. Wie fühlt es sich an, ein Hirsch, ein Fuchs zu sein? Und: Was gewinnt man dadurch?

