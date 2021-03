nano vom 12. März 2021

Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen an. Mit Schuld: die Virus-Variante B117 - nicht nur ansteckender, sondern wohl auch tödlicher. Können wir mit der Impfkampagne den Wettlauf gegen die Mutanten gewinnen? Ist ein normales Leben durch Her...

28 min 28 min 12.03.2021 12.03.2021 Video verfügbar bis 12.03.2026 Video herunterladen