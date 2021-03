nano vom 19. März 2021

Seit August vergangenen Jahres ist die Corona Freepass-App in Hamburgs Rotlichtviertel bereits im Einsatz. Der Countdown und ein farblicher Rahmen zeigen an, wie lange der negative Corona-Test noch Gültigkeit hat. Die Idee: mit der App kommt der Nutzer in Theater, Kino, Bar. Könnte die App ein Leben mit dem Virus ermöglichen?