Will man sich ein Objekt wirklich ansehen, dann sollte es in 3D digitalisiert sein. Aber das kostet: Ein 3D-Scan ist zehn mal so teuer wie ein Foto. Ein Thüringer Museum zeigt, wie es geht.

6 min 6 min 13.04.2021 13.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 13.04.2026 Video herunterladen