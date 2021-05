nano vom 7. Mai 2021

In Indien schießen die Corona-Infektionszahlen in die Höhe. Mittlerweile mangelt es nicht nur an Krankenhausbetten, sondern auch an Sauerstoff für die Beatmungsgeräte. Das Land braucht dringend Impfstoff, um die die Pandemie in den Griff zu bekommen.

