NANO vom 24. Juni 2021

Um das Klima zu retten, müssen wir verzichten. Doch darauf hat keiner wirklich Lust. Also ist die Politik ist gefordert - und reagiert mit dem Klimaschutzgesetz. Die Aufgabe, die dieses Gesetz leisten muss, ist gigantisch: in neun Jahren 65 Prozent we...

Im TV-Programm: 24.06.2021, 18:30 - 19:00 Im TV-Programm: 24.06.2021, 18:30 - 19:00 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar Video herunterladen