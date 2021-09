Wer die Bundestagswahl gewinnt, ist offen - denn Umfragen und Prognosen sind immer nur Momentaufnahmen. Wie gut können sie also sein, was macht sie besser und warum lagen sie in der Vergangenheit so oft daneben?

