In der Forensischen Psychiatrie landen Straffällige mit psychischen Krankheiten, die schwere Delikte begangen haben: Mörder, Vergewaltiger, Pädophile, aber auch Drogensüchtige, die durch die Sucht zu Dauerstraftätern wurden. In der Rostocker Forensik wollen Wissenschaftler mit einer Studie nun zeigen, dass auch in Deutschland klappen kann, was sich in Großbritannien schon durchgesetzt hat: der Einsatz von Genesungsbegleitern in der Therapie von Straftätern.