1847: Carl Zeiss entwickelt sein erstes Mikroskop, das in Fachkreisen wegen seiner Qualität schnell große Resonanz fand. Robert Koch, Begründer der modernen Bakteriologie und Nobelpreisträger für Medizin schrieb in einem Brief an Carl Zeiss: "Verdanke ich doch einen großen Teil meiner Erfolge Ihren ausgezeichneten Mikroskopen",. Im Jahr 1904 schenkte man ihm das 10.000ste ZEISS-Objektiv für homogene Immersion. 30 Nobelpreisträger für Physiologie, Medizin, Chemie, Physik haben ihre Erkenntnisse mit Zeiss-Mikroskopen erarbeitet