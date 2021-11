Starlink, Amazon und Co. wollen in den nächsten Jahren tausende neuer Satelliten in den Weltraum schicken. Dabei fliegt dort oben schon jede Menge Schrott herum. Räumen wir nicht auf, droht früher oder später ein Satelliten-Blackout. NANO zeigt, welche Ideen es für eine "Müllabfuhr“ im Weltraum gibt und erklärt, was man gegen das Satellitenchaos im All tun müsste.