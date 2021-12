Das wahre Wesen der Wölfe

Ilka Reinhardt, Biologin: "Die öffentliche Wahrnehmung fokussiert extrem auf diese Übergriffe auf Nutztiere, sodass manche Leute den Eindruck haben, Wölfe ernähren sich in Deutschland von Schafen – und das ist nicht so. Sie ernähren sich von Rehen, Wildschweinen und Hirschen. Aber wenn sie die Chance haben, an ein Schaf ranzukommen, weil es ungeschützt ist, dann werden sie diese Chance ergreifen. Und diese Fälle, in denen Wölfe Nutztierübergriffe machen, die werden in den Medien oft überproportional dargestellt. Das andere, wie der Wolf normalerweise lebt, das findet ja fast nicht statt in der öffentlichen Wahrnehmung."